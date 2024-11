Podcast

Le 30 avril 1997, la télévision américaine vit un petit choc en direct. Sur la chaîne ABC, la très populaire série ELLEN bat son plein. Ce jour-là, on diffuse le 22eme épisode de la quatrième saison de cette sitcom typique de la télé des années 90. On y suit les aventures d’Ellen, incarnée et inspirée par Ellen Degeneres, et de ses amis hauts en couleurs et de ses amours souvent bancals dans un Los Angeles rayonnant.

Connaissez-vous vraiment l’histoire de Ellen Degeneres ?