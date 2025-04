Podcast

Il peut être brisé ! Le « quatrième mur » est cette frontière invisible qui délimite l’espace scénique ou filmique, maintenant une illusion de réalité entre l’univers des personnages et celui des spectateurs. Les comédiens ou acteurs jouent comme si ce mur existait réellement, ne reconnaissant pas la présence du public, afin de préserver l’immersion dans la fiction.

Lorsqu’un personnage s’adresse directement au public, on parle de briser le quatrième mur. Ce procédé, bien connu au théâtre et de plus en plus utilisé au cinéma ou dans les séries, rompt l’illusion dramatique et instaure une complicité entre le spectateur et l’œuvre. Il peut servir à renforcer l’humour, à créer une distance critique ou à exposer les pensées intimes du personnage, donnant alors à l’œuvre une dimension méta.