Documentaire

Rocco, Le Guépard, Le Samouraï, Monsieur Klein… Ces héros, qui peuplent la mémoire des amoureux du cinéma, ont en commun un visage, celui d’Alain Delon. Pour beaucoup, il reste figé dans cette image éternelle d’une beauté incandescente et ravageuse, celle d’une époque aussi. Les années n’ont tout de même pas effacé les aspérités, le caractère plus énigmatique de sa personnalité. Comment ce jeune garçon, bouleversé par le divorce de ses parents, a-t-il trouvé la force de s’extraire de son milieu d’origine ? De quelle manière a-t-il provoqué les rencontres pour se faire un nom ? Et d’où lui vient cette fascination pour le milieu et son code d’honneur ? Grâce à des images de jeunesse encore jamais dévoilées et aux témoignages de son frère Jean-François, de sa fille Anouchka mais aussi de l’un de ses premiers amours, la comédienne Brigitte Auber, ce portrait révèle la face cachée d’un acteur et d’un homme. Un homme qui, à plus de 80 ans aujourd’hui, ne se sent plus en phase avec le monde.

Réalisateur : Laurent Allen-caron