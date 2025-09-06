C’est l’une des sagas cinématographiques les plus connues du monde: Star Wars. 12 films, des milliers de fans dans le monde entier et des produits dérivés en tous genres, cette saga attire le plus grand monde, petits et grands, depuis la sortie du premier opus en 1977.
Un succès ayant développé un business de produits dérivés comme des LEGO, des figurines, ou encore des porte-clés créés par exemple dans la ville de La Force dans l’Aude, dans laquelle le maire en a eu marre de voir ses panneaux d’entrée de ville dérobés par les fanatiques de l’univers.
Réalisateur : Creutzer,Emmanuel