Documentaire

Michael Douglas est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 25 septembre 1944 à New Brunswick.

Aîné des quatre fils de l’acteur Kirk Douglas, il commence sa carrière dans les années 1960 et se fait connaître à la télévision grâce à la série policière Les Rues de San Francisco. Il obtient ensuite deux Oscars, le premier en 1976 en tant que producteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou, qui gagne l’Oscar du meilleur film, puis le second en 1988 dans la catégorie du meilleur acteur pour Wall Street. Parallèlement, il remporte six Golden Globes, dont le Cecil B. DeMille Award en 2004.

À partir des années 2010, il prête ses traits à ceux du scientifique Hank Pym dans des films de l’univers cinématographique Marvel et fait son retour à la télévision, en incarnant le pianiste Liberace dans le téléfilm Ma vie avec Liberace, pour lequel il remporte un Emmy Award. Il brille par la suite dans le rôle de Sandy Kominsky, un coach pour acteurs, dans la série comique La Méthode Kominsky (2018-2021) grâce à laquelle il reçoit de nombreuses nominations.

Depuis 2000, il est l’époux de l’actrice britannique Catherine Zeta-Jones avec laquelle il a deux enfants.