Raoul Walsh et Errol Flynn forme un couple sur lequel court le plus d’anecdotes : l’alcool, les femmes, les chevaux… Si l’un a fait Hollywood, l’autre y est arrivé à son apogée. Leur rencontre a été détonante ! Raoul Walsh et Errol Flynn n’ont pas fait que filmer et jouer l‘aventure, ils l’ont aussi vécu. Après avoir fait les quatre cents coups, et connu quelques succès, ils ont pu mettre leurs talents en commun et écluser les bars d’Hollywood.
Réalisateur : Laurent Préyale