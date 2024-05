Documentaire



Au cœur du paysage urbain de Paris, une unité d’élite discrète mais essentielle opère dans les ombres : la Fonctionnelle, une équipe d’éboueurs parisiens spécialisée dans les missions les plus délicates et cruciales de gestion des déchets. Dans le labyrinthe de rues pavées et d’avenues animées, ces hommes et femmes deviennent les gardiens invisibles de la propreté de la ville lumière.

La Fonctionnelle, bien que souvent méconnue du grand public, joue un rôle vital dans le maintien de la salubrité de Paris. Leur mission va bien au-delà de la simple collecte des déchets. En effet, ils sont formés pour intervenir dans des situations complexes telles que le nettoyage des égouts, la gestion des déchets toxiques ou encore la désinfection des espaces publics.

Leur travail exige une expertise et un dévouement hors du commun. Les membres de la Fonctionnelle doivent faire preuve d’une grande résilience physique et mentale, ainsi que d’une connaissance approfondie des normes de sécurité et d’hygiène. Chaque jour, ils affrontent des défis uniques, allant de la gestion des déchets lors d’événements de masse à la lutte contre les nuisibles dans les zones les plus reculées de la ville.