Documentaire

Le street workout, également connu sous le nom de « calisthenics », émerge comme une fusion dynamique entre la gymnastique et la musculation, offrant une approche unique du fitness qui défie les conventions traditionnelles. Cette discipline, en plein essor, se distingue par sa pratique principalement en extérieur, où les adeptes transforment les espaces urbains en terrains d’entraînement improvisés.

À mi-chemin entre la grâce athlétique de la gymnastique et la puissance brute de la musculation, le street workout repose sur une variété de mouvements et de figures qui mettent à l’épreuve la force, la souplesse et l’équilibre des pratiquants. De simples barres de traction, bancs publics et surfaces planes deviennent les instruments de transformation physique et mentale pour ceux qui s’adonnent à cette discipline exigeante.

L’essence du street workout réside dans sa simplicité et son accessibilité. Pas besoin d’équipement sophistiqué ou d’abonnement coûteux en salle de sport ; il suffit d’un espace ouvert et de la volonté de repousser ses limites. Cette liberté de pratique attire un large éventail de participants, des novices aux athlètes confirmés, tous désireux de relever le défi et de se surpasser.



Un documentaire de Frederic Audran