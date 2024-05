Documentaire



Ce documentaire est à un hommage à tous les plongeurs, qui inlassablement, parfois au péril de leur vie repoussent les limites de la plongée sous marine. Pascal Bernabé est celui d’entre tous qui est allé le plus loin. A travers le récit de son record, « 330 mètres sous les mers » raconte l’histoire de la plongée ultra profonde.

C’est un hasard qui en 1996 propulse Pascal Bernabé sur le devant de la scène. Jusqu’alors plongeur spéléo, peu connu du grand public, il est le seul à accepter de tenter de ramener deux robots de reconnaissance coincés par 176 mètre de fond à la Fontaine au Vaucluse.

Un an plus tard poussée par ce succès et par un goût nouveau pour la profondeur c’est 200 mètres que Pascal va chercher à atteindre. Ce jour là, une glissade l’amène à 250 mètres de profondeur.

Pascal entre dans le club très fermé des explorateurs ultra profonds, sur la trace de ses modèles Sheck Exley et Jim Bowden.

Peu à peu naît pour Pascal l’envie et l’idée de devenir le plongeur le plus profond du monde. Il veut devenir le premier plongeur autonome sous les 300 mètres.

Ces exploits n’auraient pas été possibles sans que les scientifiques et les industriels cherchent eux aussi à envoyer des hommes très profond. Des expériences simulent des limites humaines de la plongée, en faisant respirer à des plongeurs d’essais des mélanges gazeux expérimentaux, car au delà de 60 mètres impossible de plongeur avec de l’air.

Aux USA en 1982, Atlantis III devient la plongée simulée la plus profonde à 686m de profondeur en respirant un mélange d »helium et d’oxygène. Record inégalé pendant 10 ans jusqu’en 1992, avec HydraX. Un seul plongeur de la Comex, Théo Mavrostomos, supportera 701 mètres en respirant de l’hydrogène gazeux.

Les plongeurs autonomes s’emparent des ces techniques de plongée extrêmes et font tomber les barrières.

John Benett sera le premier plongeur sous les 300 mètres en 2001 au terme d’une plongée de 8 heures qui failli lui coûter le vie. Victime d’un accident de décompression pendant la remontée, il sera secoué pendant 8 heures de vomissements et de vertige. Mais il réussit à rejoindre la surface en vie.

L’objectif des Pascal est maintenant au delà des 300 mètres, ce qui va lui compliquer sa tâche et celle de son équipe menées par François Brun.

D’autres plongeurs continuent à repousser les limites.

En 2005, Dave Shaw plonge avec un recycleur à une profondeur jamais atteinte avec ce matériel. A l’occasion de ce record à plus de 271 dans une grotte d’Afrique du Sud il retrouve le corps d’un plongeur disparu dix ans auparavant. Dès lors il n’a qu’une idée en tête:ramener le corps à la famille. En tentant de ramener ce corps, Shaw y laissera la vie.

Quelque mois plus tard le Sud Africain Nuno Gomes plonge à 318m mètres.

Enfin, le 5 juillet 2005, Pascal atteindra les 330 mètres.

A cette profondeur, un accident failli lui coûter la vie, une lampe explose et lui déchire le tympan, rendant les 8 heures de décompression proche du supplice.

Fort de la notoriété apporté par ce record, Pascal a quitté son métier d’enseignant pour se consacrer entièrement à la plongé technique.

Ahmed Gamal Gabr, un plongeur de combat égyptien, reprend le flambeau et en 2014 atteint la profondeur de 332,35 m.

Un documentaire de Laurent Mini

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2012