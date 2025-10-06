Infographie | 4 infos insolites sur le yoga

Infographie

Le yoga est souvent perçu comme une simple pratique de bien-être ou de relaxation, mais il recèle bien plus de secrets qu’on ne l’imagine. Derrière les postures élégantes et la respiration maîtrisée, on découvre des faits étonnants, parfois méconnus, qui témoignent de la richesse de cette discipline millénaire.

Entre humour, science et souplesse extrême, voici quatre infos insolites sur le yoga qui risquent de vous surprendre.

1. Le yoga du rire : une pratique qui fait sourire plus de 110 pays

Né dans les années 1990 grâce au médecin indien Dr Madan Kataria, le yoga du rire (ou Hasya Yoga) repose sur une idée simple : rire volontairement, même sans raison, peut avoir des effets bénéfiques sur le corps et l’esprit.

En combinant le rire avec des exercices de respiration inspirés du yoga traditionnel, cette méthode favorise la libération d’endorphines et réduit le stress.

Aujourd’hui, le yoga du rire est pratiqué dans plus de 110 pays et compte des milliers de “clubs du rire”. Ce succès planétaire prouve que la joie peut, elle aussi, devenir une discipline à part entière.

Selon les adeptes, un bon éclat de rire équivaut à quelques minutes d’exercice physique léger.

La respiration yogique, appelée pranayama, est bien plus qu’un simple exercice de souffle. Des études menées par Harvard Health Publishing ont montré que cette pratique pouvait améliorer la santé cardiovasculaire, réguler la pression artérielle et renforcer la capacité pulmonaire.

En contrôlant le rythme et la profondeur de la respiration, le corps active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la récupération. Cela aide à calmer le stress et à rétablir un équilibre physiologique.

Certains chercheurs comparent même les effets du pranayama à ceux de la méditation profonde sur le cerveau et le cœur.

3. Le yoga, un allié contre la prise de poids

Contrairement aux idées reçues, le yoga ne sert pas uniquement à s’assouplir ou à se relaxer. Des chercheurs du Fred Hutchinson Cancer Research Center ont découvert que les personnes pratiquant régulièrement le yoga prennent moins de poids avec le temps que celles qui n’en font pas.

Ce phénomène s’explique par un meilleur rapport au corps et une attention accrue à l’alimentation.

Le yoga favorise la pleine conscience, c’est-à-dire la capacité à écouter ses sensations physiques et émotionnelles avant de manger. Résultat : une relation plus saine à la nourriture et une gestion du stress plus équilibrée.

En résumé, le yoga aide autant le mental que la silhouette.

4. Une posture iconique, mais parfois interdite : le lotus

La posture du lotus complet (Padmasana) est l’un des symboles les plus connus du yoga. Pourtant, elle n’est pas sans danger. Certaines compétitions sportives et disciplines de gymnastique ont interdit cette position en raison des risques de blessure au genou lorsqu’elle est mal exécutée.

Cette posture exige une souplesse importante des hanches et une grande prudence. Les enseignants recommandent souvent de la pratiquer progressivement, en écoutant son corps.

Même les yogis expérimentés reconnaissent qu’il faut des années de pratique pour la maîtriser sans douleur.