Infographie | 3 sports méconnus qui brûlent des calories rapidement

Infographie

Il est souvent facile d’oublier certains sports moins connus qui peuvent être tout aussi efficaces pour brûler des calories. En effet, certains de ces sports atypiques offrent un excellent moyen de se dépenser tout en évitant la monotonie des exercices classiques. Non seulement ils permettent de travailler le corps de manière complète, mais ils apportent aussi un défi physique et mental qui peut être très motivant.

Voici trois sports méconnus qui vous aideront à brûler des calories rapidement tout en vous amusant.

Le squash

Bien que souvent négligé, le squash est un sport extrêmement exigeant qui peut brûler jusqu’à 800 calories par heure. Il se joue en intérieur sur un terrain de petite taille, ce qui entraîne de fréquents changements de direction et de déplacements rapides. Ces mouvements sollicitent intensément le cœur, les jambes, les bras et l’endurance. C’est un sport complet qui combine des exercices de cardio et de force.

Le roller derby

Le roller derby est un sport de contact pratiqué sur des patins à roulettes. Ce sport dynamique et rapide peut brûler environ 600 calories par heure. Il se caractérise par des déplacements à grande vitesse, des changements de direction soudains et des manœuvres de contact. En plus de l’aspect cardio, le roller derby renforce les muscles des jambes, des fessiers et du tronc, offrant ainsi un entraînement complet.

L’escalade

L’escalade est un sport qui combine endurance, force et concentration. Selon l’intensité et le type de parcours, on peut brûler entre 500 et 700 calories par heure. Ce sport sollicite l’ensemble des muscles, notamment les bras, les jambes, le dos et les abdominaux. L’escalade nécessite également une grande maîtrise de soi et une gestion de l’effort physique. Elle offre un excellent entraînement cardio tout en renforçant la force musculaire et la coordination.