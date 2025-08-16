La marche apparaît aujourd’hui comme l’un des moyens les plus simples et les plus profonds de se reconnecter à la nature. Elle ne demande ni équipement sophistiqué ni performance sportive : il suffit d’ouvrir la porte, de poser un pied devant l’autre et de s’offrir le temps d’observer, d’écouter et de ressentir ce qui nous entoure. Dans un monde où la vitesse, la technologie et les obligations quotidiennes saturent notre attention, marcher devient une pratique de résistance douce, un retour à l’essentiel qui rétablit le lien intime entre l’homme et son environnement.