Documentaire

Comment s’habiller en grandes marques avec un petit budget ? Christelle gagne 1400 euros par mois, mais dans son dressing on trouve pourtant des vêtements et chaussures de luxe.

Aujourd’hui, de nombreuses plateformes comme permettent d’acheter des articles de luxe d’occasion à prix cassés. Sacs, vêtements, chaussures de grandes marques… des particuliers revendent leurs pièces parfois jusqu’à 70 % moins cher que le prix neuf. Une nouvelle manière de consommer la mode qui séduit de plus en plus de Français.

Dans ce reportage, découvrez les coulisses du marché du luxe d’occasion, les astuces pour faire de bonnes affaires, mais aussi les enjeux d’un secteur en plein boom entre mode durable, économie circulaire et chasse aux contrefaçons.

Une immersion dans l’univers du shopping malin, où grandes marques et petits budgets peuvent désormais se rencontrer.