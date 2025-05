Documentaire

Le dimanche matin, nos ancêtres se rendaient à la messe, en tenues sobres. Aujourd’hui, très nombreux sont nos contemporains qui, à l’heure de l’office, trottinent dans les parcs et les rues, en tenues criardes : les fidèles sont devenus runners. « Je vais courir » est une des formules typiques de notre époque. Tout le monde court désormais, ou presque : les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, la droite et la gauche. Pourtant le running fait souffrir et c’est une pratique sportive sans but. Alors pourquoi courrons-nous ? Dans un monde où l’on ne cherche plus à sauver son âme, il ne nous reste plus qu’un corps… et nous devons tout faire pour le sauver !

Réalisation : Audrey Valtille