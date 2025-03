Documentaire

Aux Etats-Unis, depuis 5 ans, la « Tough Mudder », une course à pied née dans le cerveau de deux anciens étudiants de Harvard, propose à des participants toujours plus nombreux de tester leur résistance physique et mentale sur un parcours truffé d’obstacles, dignes du Vietnam. Les organisateurs n’ont pas encore proposé le champ de mines, mais on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise puisqu’un coureur y a déjà laissé sa vie. Un documentaire de l’Effet Papillon.