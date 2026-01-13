A travers l’évocation du créateur du Judo et de sa formidable intuition consistant à passer d’un art martial à...
Le golf est bien plus qu’une simple promenade de santé sur des étendues de gazon tondues de près. Souvent...
La course à pied est devenue depuis quelques années un sport de masse. Cela n’a pas toujours été le...
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthélémy reçoit Benjamin Védrines, considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs alpiniste français. Il nous emmène...
Boxeur magnifique, héritier de Sugar Ray Leonard, Meldrick Taylor aurait pu devenir la grande star de la fin du...
Il est souvent facile d’oublier certains sports moins connus qui peuvent être tout aussi efficaces pour brûler des calories....
Auch, 2013. Les moins de 19 ans du club local disputent le Championnat de France Crabos. Parmi eux, deux...
Longtemps grande nation de la gymnastique, la Roumanie cumule les titres olympiques et mondiaux. Une réussite qui doit autant...
Aldo le gitan est un documentaire exclusif dans l’intimité du quintuple champion de France poids lourds Cyril Léonet et...
Régine Cavagnoud avait conquis le monde et rêvait d’Olympe. Après bien des galères, la Française s’était hissée tout près...
Pour tout amateur de sport, l’évocation du nom de Tom Brady signifie forcément quelque chose. Plus grand footballeur américain...
En Allemagne, le projet Scoring Girls a pour but d’amener les filles issues de l’immigration à s’émanciper grâce au...
L’ouvreur du RCT, Jonny Wilkinson a accepté de se laisser filmer et suivre par les équipe de Intérieur Sport...
En immersion dans l’univers de la boxe pro au travers des portraits de Dylan Charrat, Bilel Jkitou et Rima...
Les coachs sportifs, autrefois réservés aux stars, se sont démocratisés. Aujourd’hui de plus en plus de personnes y font...
Fruit d’une très ancienne tradition, le muay-thaï, ou boxe thaïlandaise, est un sport national en Thaïlande. Largement médiatisée, cette...
Directeur de l’équipe de France de natation à partir de 1995, Claude Fauquet devient ensuite Directeur « Citius altius fortius »,...
Bernard aime prendre soin de sa ligne, mais il a un emploi du temps très chargé. Pour entretenir sa...
Découvrez notre reportage inédit de 52 minutes retraçant la magnifique épopée des Rochelais en phase finale de Champions Cup...
Les frères Nicole, nés pour grimper. Ils sont unis par les liens du sang, ceux de la fraternité mais...
