Podcast

Qu’on l’utilise pour les vacances, pour les courses, pour aller chercher les enfants ; comme discipline sportive ou pour les déplacements quotidiens, le vélo prend de plus en plus de place dans nos vies et nos villes. Des panneaux spécifiques, des aménagements colorés, des pistes séparées des voies voitures : on avance pour faciliter la pratique du vélo au quotidien pour toutes et tous. Alors, même si vous n’avez aucune idée de ce qu’est une patte de dérailleur ou une attache rapide, on vous emmène pédaler avec nous !