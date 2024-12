Documentaire

Rétrospective du mythe du maillot jaune, de sa création aux derniers exploits de nos champions. Histoire de retrouver l’histoire du Tour de France de A à Z ! Et de prendre conscience que la véritable définition du maillot jaune est celle d’une quête, d’un Graal. Une aventure toujours recommencée, une passion avec ses larmes et ses joies. Tout, tout on vous dit tout sur le vélo ! Du réveil difficulté des coureurs au solide petit-déjeuner, des consignes d’avant course au rassemblement pour le village-départ, des retrouvailles avec la foule au départ proprement dit, le film raconte la face cachée de l’exploit. Et le Tour, c’est aussi une fête, un immense élan populaire. Ce qu’Antoine Blondin a parfaitement résumé : « Pour le Tour de France, j’ai la fête qui tourne ! »