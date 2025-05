Documentaire

Probablement la plus grande et la plus belle face descendable à VTT dans les Pyrénées. Petit retour en arrière : cet été, après une petite initiation au ride en haute montagne, Mister Freeride m’a demandé de l’emmener sur du GROS ! Il voulait de l’adrénaline. Départ donc en pleine nuit pour cette immense face de plus de 1000 m, extrêmement raide, avec un itinéraire complexe, totalement freeride et isolé. Et… en approchant du sommet, nous avons vite compris que nous allons avoir bien plus d’adrénaline que prévu ! Equipé de vélo Jamin Bike, de mes protections Bluegrass et d’une sacoche avant disponible sur, j’étais prêt à dévaler les pentes. Installez-vous confortablement et prenez le temps de profiter.