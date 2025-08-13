Article

Lorsqu’il s’agit de choisir entre la course et la marche pour couvrir une distance identique, une question fréquente se pose : laquelle de ces deux activités dépense le plus d’énergie ? La réponse n’est pas si simple et dépend de plusieurs facteurs, mais un examen des principes de base peut éclairer le débat.

La première chose à considérer est la physiologie de chaque activité. Lorsque vous courez, votre corps est en état de mouvement intense, impliquant une utilisation plus dynamique des muscles, un rythme cardiaque plus élevé, et une augmentation de la consommation d’oxygène.

En comparaison, la marche est une activité plus douce, avec un effort musculaire et cardiovasculaire moindre. À première vue, il semble donc évident que la course dépense plus d’énergie pour la même distance parcourue.

Cependant, la vérité dépend également de la manière dont nous mesurons cette dépense énergétique. Si l’on considère l’énergie dépensée par kilomètre, la course est effectivement plus exigeante. En moyenne, courir brûle environ 30 % de calories de plus par kilomètre par rapport à la marche.

Cette différence est due à l’intensité accrue de l’activité, nécessitant une plus grande mobilisation des réserves énergétiques du corps.

Il est essentiel de prendre en compte d’autres facteurs, tels que le poids corporel et le niveau de forme physique. Une personne plus lourde ou moins en forme peut dépenser relativement plus d’énergie en marchant qu’une personne plus légère ou en meilleure condition physique.

De plus, la durée pendant laquelle l’activité est pratiquée influence également la dépense énergétique totale.

Il ne faut pas non plus négliger l’impact des objectifs personnels et des préférences. Pour ceux qui cherchent à optimiser leur temps d’entraînement, la course peut offrir une dépense énergétique plus élevée sur une période plus courte.

En revanche, la marche peut être plus appropriée pour ceux qui préfèrent une activité à faible impact et plus durable, tout en restant bénéfique pour la santé cardiovasculaire.