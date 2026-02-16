Ressources Dans la même catégorie

Article Les effets positifs de la course à pieds sur la santé mentale La course à pieds est une pratique simple et accessible qui offre une myriade de bienfaits, non seulement pour...

Documentaire L’équipe d’or, ces onze footballeurs qui marquèrent leur pays Entre 1950 et 1956, une équipe de football hongroise quasi imbattable, remportant des victoires aux scores impressionnants, devint la...

Article CBD : l’allié de votre récupération ? La quête de performance et d’équilibre est devenue un pilier central de notre quotidien, que vous soyez un athlète...

Article 5 exercices de jambes pour progresser en course à pied La course à pied est souvent perçue, à tort, comme une activité purement cardiovasculaire où seuls les kilomètres parcourus...

Conférence Sportifs de haut niveau : entre performance et santé La santé des sportifs de haut niveau. Nous parlerons de leur performance au détriment de leur santé physique et...

Article Ado accro à la musculation : comment réagir ? L’engouement des adolescents pour la musculation est devenu un véritable phénomène de société, amplifié par les réseaux sociaux et...

Documentaire Bodybuilding : parcours d’une championne de culturisme Joanna Thomas est la première femme culturiste au monde à être devenue professionnelle à l’âge de 20 ans. Une...

Podcast Reggie Miller, la nuit du chasseur Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Des plus grandes gueules de l’histoire...

Documentaire Boxe, ma vie, boxe Dans l’arène de la boxe, chaque pas résonne avec la détermination d’une vie marquée par le combat. Pour Maud...

Documentaire Senna Légende de la Formule 1, le Brésilien Ayrton Senna, décédé lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994, a...

Documentaire Vendée Globe, des vagues d’émotions Ce documentaire retrace l’odyssée des marins lors de leur tour du monde sur le Vendée Globe 2020-2021. Embarquez à...

Article Comment développer une stratégie de récupération efficace à l’aide de méthodes de recherche modernes ? Entre outils de suivi biométrique et compléments innovants comme Ibutamoren en France, la recherche modernes a mis en place des...

Documentaire C’est pas sorcier – Escalade : la bonne voix Le Mont-Blanc, l’Aiguille du Midi, les Drus, les Grandes Jorasses… Autant de lieux mythiques de l’alpinisme français que Fred,...

Documentaire Sadio Mané, du Sénégal au Bayern Munich Du Sénégal au Bayern Munich, retour sur les premiers pas de Sadio Mané dans le football ! Ses éducateurs,...

Conférence Comment mieux intégrer la pratique sportive à nos modes de vie ? Intégrer la pratique sportive à nos modes de vie contemporains constitue un enjeu de santé publique autant qu’un levier...

Documentaire Le dopage de masse en RDA 18 juillet 2000. Après un procès de presque trois mois, le tribunal de Berlin a condamné deux hommes à...

Documentaire La vie en équilibre Xavier THEVENARD, Ultra-trailer de 27 ans, double vainqueur du mythique Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), natif du Jura, nous...

Documentaire Le polo en Inde, le sport des rois Le polo est né voici environ 4000 ans au Pakistan, quelque part entre les chaînes montagneuses de l’Indoukouch et...