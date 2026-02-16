Dans la culture gitane, la boxe, c’est incontournable et ça se transmet de génération en génération. Ange, Bryan et Jordy perpétuent cette tradition. Ange, l’enfant précoce poussé par son père. Bryan, le bagarreur en quête de rédemption. Et Jordy, le professionnel accompli garant des traditions familiales. Trois destins qui s’inspirent du plus grand des boxeurs gitans, Tyson Fury, le « Gypsy King ».