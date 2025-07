Podcast

Nonuple champion du monde de BMX et créateur de contenu, Matthias Dandois partage son parcours extraordinaire, depuis ses débuts jusqu’à son statut de figure emblématique du BMX. Dans cette discussion inspirante, Matthias revient sur les défis et les réussites qui ont façonné sa carrière, ses collaborations marquantes avec des géants comme Red Bull, et son rôle dans l’intégration du BMX Freestyle aux Jeux Olympiques.

Véritable artiste de son sport, il nous parle aussi de sa quête d’équilibre entre performance, créativité, et moments de pause essentiels pour nourrir son inspiration. Un épisode riche en histoires et en réflexions qui plonge dans la vie d’un athlète à la fois passionné et inspirant.