Intégrer la pratique sportive à nos modes de vie contemporains constitue un enjeu de santé publique autant qu’un levier de bien-être personnel. Pourtant, entre les obligations professionnelles, les responsabilités familiales et le rythme souvent effréné du quotidien, trouver du temps pour bouger peut s’apparenter à un véritable défi. Il ne s’agit donc pas uniquement de volonté, mais aussi d’organisation, de priorisation et parfois, de changement de regard sur ce qu’est réellement l’activité physique.