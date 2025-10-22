Ressources Dans la même catégorie

Article Maximiser l’efficacité de la barre de traction pour un entraînement complet La barre de traction est un outil incroyablement efficace et polyvalent pour développer la force du haut du corps....

Podcast Matt Steigenga, le champion NBA qui sortait de nulle part Son nom ne vous dit probablement rien. Matt Steigenga a été sacré champion NBA dans les années 90 avec...

Conférence Actualités en nutrition et sport de haut niveau Le 6 décembre 2021, le Professeur Xavier BIGARD a animé une conférence sur la nutrition et le sport de...

Podcast Borg – McEnroe, chef-d’œuvre dans un jardin anglais Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel...

Conférence Intensifier mon entraînement de course à pied Intensifier son entraînement de course à pied est une étape cruciale pour progresser, dépasser ses limites et atteindre de...

Article Quels aliments privilégier avant de partir en trail ? Lorsqu’on se prépare à partir en trail, il est essentiel de bien choisir ses aliments pour optimiser ses performances...

Podcast Cet expert donne 10 techniques pour mieux récupérer Arnaud Tortel, kinésithérapeute passionné de médecine naturelle et fondateur de la marque Iakota, nous dévoile les secrets de la...

Podcast Evert-Navratilova, encore plus fort que Federer-Nadal Durant 15 ans nichés au creux de l’âge d’or du tennis, Chris Evert et Martina Navratilova ont joué 80...

Documentaire Toulon : le rugby aux portes de l’élite Les supporters du Rugby Club Toulonnais sont en train de vivre la renaissance de leur équipe. C’est sans doute...

Article La slackline : un défi audacieux pour tester votre équilibre La slackline est une discipline qui gagne en popularité, attirant les amateurs de sensations fortes et de défis personnels....

Documentaire Un sanctuaire pour l’exploit (Grand Raid de La Réunion) Le Grand Raid de La Réunion est une course fabuleuse. De par sa difficulté. Son parcours est équivalent au...

Documentaire Portrait de supporter – Cyclisme, Guadeloupe Rencontre avec un grand passionné de cyclisme dans ce coin de paradis !

Documentaire Ils ouvrent des voies d’escalade et partagent une passion commune pour le dry tooling Simon Chatelan et Nicolas Jaquet partagent un goût pour les itinéraires alpins atypiques, difficiles et engagés. Leur amitié les...

Documentaire Color the Water : ils se battent pour prendre leur place sur la vague Pour Brut, Leo Hamelin a rencontré les surfeurs californiens qui défient les stéréotypes. Ces femmes et hommes se battent...

Documentaire Inside Stade Rochelais Rugby – Sur le toit de l’Europe Découvrez notre reportage inédit de 52 minutes retraçant la magnifique épopée des Rochelais en phase finale de Champions Cup...

Documentaire Le navigateur Alan Roura, toute une vie sur un bateau En 2018, à quelques jours du départ de la 11ème édition de la Route du Rhum, Paju consacre un...

Documentaire Entrainement de gym en Chine En 1993, Lu Li, 15 ans, et Wu Di, 7 ans, étaient élèves d’une des plus prestigieuses usines à...

Documentaire Transmartinique 2013 Documentaire de 13 mn résumant la Transmartinique 2013. Diffusion : Sport + // Canal Sat La Transmartinique est une...