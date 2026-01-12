Conférence

La course à pied est devenue depuis quelques années un sport de masse. Cela n’a pas toujours été le cas : il y a encore quelques décennies, un coureur était un athlète, apprenait à courir comme on apprend à jouer au tennis, et était un spécialiste de la course.

Les choses ont bien changé, ce qui est d’autant plus bénéfique que la pratique généralisée du jogging participe largement à la démocratisation de l’activité physique pour tous. Mais il y a un hic ! La course pour tous ne signifie pas que nous sommes tous préparés, outillés ou programmés pour courir. Et souvent, la blessure survient.

Cette conférence s’attache à guider les coureurs débutants ou amateurs éclairés à travers les méandres du monde de la course à pied. Vous y découvrirez comment débuter, progresser ou être performant à l’entraînement, en évitant les pépins physiques.

Vous pourrez également améliorer votre culture de la course à pied à propos de la chaussure, la prévention, la récupération, le renforcement ou les étirements.

Les concepts seront expliqués en termes simples et accessibles à tous, afin de permettre à une majorité de participants de prétendre pouvoir au final courir… sans se blesser !