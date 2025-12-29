Babe Ruth. Il était le plus grand joueur que le baseball ait jamais connu. Il était l’idole de Boston. Puis il a été vendu aux Yankees en 1919. Depuis, les Red Sox, la grande équipe du début du XXe siècle, ont connu une incroyable disette, ponctuée de crève-cœurs plus douloureux les uns que les autres. L’ombre du Bambino a plané sur la Nouvelle-Angleterre jusqu’au début du millénaire suivant.