Lorsqu’on se prépare à partir en trail, il est essentiel de bien choisir ses aliments pour optimiser ses performances et éviter les désagréments pendant l’effort.

La nutrition joue un rôle crucial dans la préparation physique, et certains aliments sont plus adaptés que d’autres pour soutenir l’énergie et l’endurance.

Avant de partir, il est important de consommer des aliments riches en glucides complexes. Ces derniers fournissent une énergie durable et aident à maintenir un niveau de glycémie stable.

Les pâtes complètes, le riz brun, le quinoa ou encore les flocons d’avoine sont d’excellentes sources de glucides complexes à intégrer dans votre repas pré-trail. Ces aliments fournissent une libération lente et continue d’énergie, vous évitant ainsi les coups de fatigue soudains.

Les protéines sont également essentielles, car elles participent à la réparation et au renforcement musculaire. Optez pour des sources de protéines maigres telles que le poulet, le poisson ou les légumineuses.

Une portion modérée de protéines avant votre course peut aider à prévenir la dégradation musculaire, surtout lors de trails de longue distance.

N’oubliez pas les graisses saines, qui sont une autre source d’énergie importante. Les avocats, les noix, les graines et l’huile d’olive sont des choix judicieux. Ces graisses, lorsqu’elles sont consommées avec modération, contribuent à la sensation de satiété et fournissent une énergie complémentaire.

Les fruits et légumes sont également indispensables pour leur apport en vitamines, minéraux et fibres. Les bananes, par exemple, sont riches en potassium et aident à prévenir les crampes musculaires, tandis que les baies sont pleines d’antioxydants qui aident à réduire l’inflammation.

Les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, sont une excellente source de fer, nécessaire pour une bonne oxygénation des muscles.

Enfin, l’hydratation est cruciale. Buvez suffisamment d’eau avant le départ pour éviter la déshydratation. Une bonne hydratation aide à maintenir la circulation sanguine et à réguler la température corporelle.

Vous pouvez aussi consommer des boissons isotoniques pour maintenir l’équilibre électrolytique, surtout si votre trail est long et intense.