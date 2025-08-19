Documentaire

Jonathan, 30 ans, a un rêve fou : devenir l’homme le plus fort du monde.

Accompagné de son ami Cyril, il s’apprête à représenter la France à la compétition internationale du World Strongest Man.

Face à eux, des athlètes venus d’Europe et des États-Unis, et un programme chargé : soulever de voitures, tirage de camions, retourné de pneu pesant plus de 300 kilos, course avec des valises de 100 kilos dans chaque main…

Jonathan parviendra-t-il à monter sur le podium ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « L’homme le plus fort du monde »

Réalisation : Estelle Gilles

