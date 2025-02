Documentaire

À Los Angeles la Mecque du Body Building, le culte du corps triomphe. Vous avez tous en mémoire les biceps d’acier de Shwarzi ou les pectoraux de Rich Piana, le Musclor le plus célèbre de la planète qui vient de s’éteindre. Eh bien ils ont fait des émules. Les Body Builders sont même de plus en plus nombreux. On comptait 35 millions de licenciés l’année dernière ! Et les chiffres ne cessent d’enfler ! Un documentaire de l’Effet Papillon