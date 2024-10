Article

Le rugby est un sport collectif captivant qui voit deux équipes s’affronter dans une lutte pour prendre possession d’un ballon ovale. Leur objectif est de déplacer ce ballon à la main ou au pied pour inscrire un essai dans le camp adverse, ajoutant une stratégie intense et de la dextérité physique à chaque match.

Le Rugby, depuis ses humbles débuts en Angleterre il y a près de deux cents ans, a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde, s’imposant comme l’un des sports les plus populaires.

Comment cette simple activité de loisir s’est-elle transformée en un phénomène sportif mondial ? Explorons donc l’histoire passionnante du Rugby.

L’émergence du rugby

L’histoire du Rugby est profondément ancrée dans la vie anglaise du début du XIXe siècle. Une anecdote devenue légendaire, datée de novembre 1823, parle d’un étudiant audacieux du nom de William Webb Ellis. Pendant une partie de football (ou « soccer » en anglais), à l’école de la petite ville britannique de Rugby, William, dans un élan d’innovation, a soudainement pris le ballon avec ses mains et a couru vers le but de l’équipe adverse. En agissant ainsi, il a complètement enfreint la première règle du Football.

La réaction de Thomas Arnold, le directeur du collège, a été surprenante. Au lieu de réprimander Ellis pour avoir enfreint les règles, Arnold a reconnu la valeur de cette nouvelle tactique et l’a intégrée aux règles du jeu. Ainsi, une nouvelle forme de football, plus dynamique et stimulante, est née. Cette nouvelle version du jeu s’est rapidement propagée à travers les écoles britanniques et a été baptisée du nom de sa ville d’origine : Rugby.

Il convient de noter que certains historiens du sport affirment que les racines du Rugby sont bien plus anciennes. En effet, au Moyen Âge, certains jeux physiques présentaient des similitudes frappantes avec le Rugby tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Des jeux populaires de l’époque, comme le jeu de la soule et de la barette en France, le « calcio » en Italie ou le « cad » en Irlande, comportaient des éléments qui rappellent le Rugby moderne. Le jeu de la soule, par exemple, utilisait un ballon de bois ou de cuir rempli de foin ou d’air, un précurseur lointain du ballon de rugby moderne. Cependant, le concept d’un terrain de jeu délimité n’a été introduit que beaucoup plus tard, ces jeux se déroulant généralement dans les rues et les champs.

La régulation du jeu

Avec le temps, le besoin de standardiser les règles du Rugby est devenu de plus en plus évident. En 1871, les premières règles officielles du Rugby sont établies en Angleterre, une étape majeure dans la reconnaissance du Rugby en tant que sport à part entière.

La même année, le Rugby est devenu un sport national, pratiqué également dans les colonies britanniques, y compris des pays lointains comme l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le 26 janvier 1871 marque un tournant majeur dans l’histoire du Rugby avec la création de la première fédération nationale de Rugby, la RFU (Rugby Football Union). La RFU a joué un rôle crucial dans l’établissement d’une distinction nette entre le Rugby et le Football, deux sports qui avaient souvent été confondus. 1871 est également l’année de la première rencontre internationale officielle de Rugby, qui a eu lieu en mars, entre l’Angleterre et l’Écosse (à Édimbourg).

La RFU a ensuite travaillé de manière inlassable pour raffiner les règles du Rugby et garantir une uniformité de pratique entre tous les clubs. L’association a réduit le nombre de joueurs par équipe à quinze (au lieu de vingt), a autorisé la passe à la main (en 1875) et a interdit certains gestes potentiellement dangereux. En 1886, l’IRB (International Rugby Board) a été créé avec pour mission de surveiller le respect des règles et des joueurs.

La forme du ballon de Rugby, qui joue un rôle si crucial dans le dynamisme du jeu, a été officiellement adoptée en 1877. Une autre variante du jeu, le Rugby à XIII, a fait son apparition en 1906, ajoutant une autre dimension à ce sport déjà diversifié.

La question de la professionnalisation du Rugby est devenue un sujet de débat au fur et à mesure que le sport gagnait en popularité. En 1885, lorsque le Football est devenu un sport professionnel, beaucoup ont commencé à se demander si le Rugby devrait suivre le même chemin. Malgré les débats animés et les protestations de nombreux joueurs amateurs, le Rugby ne s’est officiellement professionnalisé qu’en 1995.

Le rugby en France

Le Rugby a traversé la Manche pour arriver en France en 1872 avec la création du premier club français de Rugby à XV, le « Havre Athletic Club« . Les étudiants du Lycée Buffon ont fondé le Stade Français en 1883, suivi par la création du Stade Toulousain en 1899, et de nombreux autres clubs dans les années suivantes. De 1872 à 1925, soixante-quatorze clubs de Rugby sont apparus à travers le pays. Aujourd’hui, la France compte plus de 1600 clubs de Rugby.

En 1890, le Rugby est officiellement intégré à l’U.S.F.S.A (Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques), une preuve supplémentaire de son adoption généralisée. En 1920, la Fédération Française de Rugby (FFR) a été créée indépendamment de l’USFSA pour diriger et organiser le sport dans tout le pays.

Le premier match international de l’équipe de France a eu lieu en 1906 contre la Nouvelle-Zélande. En 1910, la France a rejoint les pays anglo-saxons (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande) et a intégré le Tournoi des Cinq Nations (le 1er janvier 1910), bien que les débuts aient été difficiles.

Malgré un accueil plutôt rude (la France a perdu tous ses matchs), le pays est resté déterminé à améliorer ses performances. Ce n’est qu’en avril 1959 que la France a remporté ce prestigieux tournoi pour la première fois ! Depuis 2000, le Tournoi est devenu celui des Six Nations avec l’arrivée de l’Italie.

Pierre de Coubertin, figure importante du mouvement olympique et fondateur des Jeux Olympiques modernes, a vu le potentiel du Rugby et l’a intégré dans les disciplines en compétition jusqu’en 1924. Après cette date, l’IRB a demandé le retrait du Rugby des Jeux, mais le sport a fait son retour aux Jeux Olympiques en 2016 sous la forme du Rugby à sept.

Le Rugby a également fait son chemin dans le reste de l’Europe, avec la création de la FIRA, l’association européenne de Rugby, en 1934. Aujourd’hui, le Rugby est un sport adoré dans de nombreux pays à travers le monde, preuve de son succès et de sa popularité durables.

Si vous voulez en apprendre encore davantage sur l’histoire du rugby, sur la légende Webb Ellis et sur les règles du jeu, cliquez ici !