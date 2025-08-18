Documentaire

Des barres de traction, des haltères, bienvenue dans un championnat de Force athlétique ou powerlifting. Un sport de force dérivé de l’haltérophilie ou des athlètes musclés à l’extrême soulèvent des poids impressionnants et exécutent des portés terrifiants comme le deadlift, littéralement le soulevé de la mort.

Parmi eux, une femme, une seule et pas n’importe laquelle : Becca Swanson est considérée comme la femme la plus forte du monde, la seule capable de soulever plus de 900 kgs lors d’une compétition.

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Toujours plus fort

