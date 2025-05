Article

Lorsqu’il s’agit de structurer une séance d’entraînement, une question revient souvent : faut-il faire du cardio avant ou après la musculation ? La réponse dépend de vos objectifs personnels et de la façon dont vous souhaitez optimiser vos performances.

Si votre principal objectif est l’amélioration de l’endurance cardiovasculaire, commencer par le cardio pourrait être la meilleure option. En début de séance, vous êtes généralement plus frais et avez plus d’énergie, ce qui vous permet de maintenir un rythme cardiaque élevé et de tirer le meilleur parti de votre entraînement cardio. De plus, un échauffement cardiovasculaire peut préparer efficacement votre corps pour la suite de la séance.

En revanche, si votre objectif est de développer la force et la masse musculaire, il peut être plus judicieux de faire du cardio après la musculation. En effet, la musculation exige souvent une quantité significative d’énergie et de concentration. En plaçant le cardio en fin de séance, vous vous assurez que votre force n’est pas diminuée par la fatigue cardiovasculaire, vous permettant ainsi de soulever des charges plus lourdes et de maximiser vos gains musculaires.

Certains experts suggèrent également de séparer complètement les séances de cardio et de musculation. Cette approche, bien que nécessitant plus de temps, permet d’optimiser pleinement chaque type d’entraînement. Par exemple, vous pourriez consacrer certains jours à des séances intensives de cardio et d’autres à la musculation, permettant à votre corps de récupérer de manière appropriée et d’éviter le surentraînement.

Il est également important de prendre en compte la nature des exercices cardiovasculaires choisis. Si vous optez pour un entraînement cardio à haute intensité comme le HIIT, il est souvent préférable de le faire après la musculation ou lors d’une séance distincte pour éviter de réduire vos performances en force. En revanche, un cardio à basse intensité, comme une marche rapide, pourrait être intégré avant la musculation sans impact significatif sur votre force.

Enfin, il ne faut pas négliger l’importance de l’écoute de votre corps. Chaque individu est unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Expérimentez différentes approches pour voir laquelle vous convient le mieux, en tenant compte de vos sensations et de vos progrès.