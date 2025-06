Podcast

Aujourd’hui, nous plongeons dans la carrière et l’univers de Julien Benneteau, ancien joueur de tennis professionnel, champion de double à Roland-Garros et ex-capitaine de l’équipe de France féminine de Fed Cup. De ses premiers souvenirs de sport, à ses années de formation loin de chez lui, Julien se confie sur les moments clés et les grands défis de son parcours.

Dans cet entretien sincère et passionnant, il partage ses réflexions sur la formation à la française, la gestion de la pression, la longévité sur le circuit, et ce qui fait la magie ou la difficulté de jouer devant le public français. Il revient sur ses émotions fortes vécues en double, ses victoires mémorables contre Nadal et Federer, mais aussi sur les leçons tirées de ses finales perdues.

Pour ceux qui s’intéressent à l’humain derrière le sportif, Julien nous livre aussi son regard sur l’équilibre vie pro/perso, la gestion des réseaux sociaux et des paris en ligne, sans oublier ses ambitions pour la suite, entre consulting, médias et aventures entrepreneuriales. Installez-vous confortablement : vous êtes sur le point de découvrir l’une des voix les plus attachantes et lucides du tennis français.