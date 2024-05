Documentaire

En 1973, le match de tennis surnommé la « Bataille des Sexes » a opposé l’ancienne joueuse numéro 1 mondiale Billie Jean King à l’ancien joueur professionnel vieillissant Bobby Riggs. Ce match très médiatisé a été une victoire symbolique importante pour le mouvement féministe et l’égalité des sexes dans le sport.

Riggs, un ancien champion qui avait pris sa retraite, affirmait que même à 55 ans, il pouvait battre n’importe quelle joueuse de l’ère moderne. King a accepté son défi de l’affronter dans un match exhibition très promotionné. Dans un stade comble à Houston, King a remporté la victoire en trois sets, avec les scores de 6-4, 6-3, 6-3.

Ce match a attiré une audience télévisée énorme et a été considéré comme un énorme succès pour le mouvement des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans le sport professionnel. La victoire de King a contribué à légitimer le circuit professionnel féminin de tennis et à promouvoir de meilleures conditions pour les joueuses.