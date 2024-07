Podcast



Le sport est un merveilleux outil pour nous pousser à nous réaliser et à repousser nos limites. Malek Boukerchi, ultra marathonien de l’extrême, incarne parfaitement le lien entre le sport et l’accomplissement de soi. Il nous raconte ses aventures extraordinaires de l’organisation d’un ultra-marathon à Athènes pour des jeunes sans expérience à sa course de cent kilomètres en Antarctique à moins quarante degrés. Il nous partage également ses leçons de vie tirées du sport, comme l’importance de croire en ses rêves, d’apprendre de ses échecs pour mieux se relever. Il nous apprend comment le sport lui a permis d’apprendre à repousser ses limites et à se connecter à sa force intérieure.