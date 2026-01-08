Auch, 2013. Les moins de 19 ans du club local disputent le Championnat de France Crabos. Parmi eux, deux futures vedettes du XV de France, Antoine Dupont et son meilleur ami, Anthony Jelonch, multiplient les fulgurances ballon en main. Une dernière saison amateur chez eux, dans le Gers et dans la boue, entre tours de tracteur et fêtes de village, défaites cruelles et victoires inoubliables, qui les aura vus tourner la page de l’adolescence… et trouver des amis pour la vie. Aujourd’hui champion de France, champion d’Europe, vainqueur du Grand Chelem et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est la vedette incontournable du rugby français. Le joueur le plus attendu de la Coupe du monde 2023, qui débutera mi-septembre en France. Pourtant, quand on lui tend un micro, il n’a que le collectif, le partage, les copains à la bouche. Comme pour rappeler que l’essence de ce jeu est là.