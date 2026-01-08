Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gymnastique, la pression de l’excellence Longtemps grande nation de la gymnastique, la Roumanie cumule les titres olympiques et mondiaux. Une réussite qui doit autant...

Documentaire Duel de légendes : Ronaldo vs. Messi Découvrez à travers ce film documentaire, l’enfance, l’histoire et la progression de ces deux légendes du football. Leurs compétences,...

Article Les sports les plus bénéfiques pour le cœur Le cœur est bien plus qu’une simple pompe hydraulique ; c’est le moteur central de notre existence, un muscle...

Documentaire Paraplégique et futur champion aux JO ? À la suite d’un grave accident de voiture en 2019, Yann est devenu paraplégique. Avec le soutien de sa...

Article Cycle menstruel : quel impact sur les sportives ? Le cycle menstruel est un processus biologique complexe qui joue un rôle crucial dans la vie reproductive des femmes....

Article Après l’exercice physique : gérer et soulager les courbatures Après une séance de sport, il est courant de ressentir des courbatures. Ces douleurs musculaires, bien que désagréables, varient...

Documentaire Triathlon de Deauville, une aventure humaine avant tout Plongez dans l’histoire du Triathlon Deauville Normandie comme vous ne l’avez jamais vu. Prenez 57 minutes pour visionner le...

Podcast 2 ans pour aller aux Championnats du monde Ironman Ancien banquier d’affaires, il rejoint un accélérateur de startups, puis, par la suite, fait la rencontre de Xavier Niel...

Documentaire Ils cherchent la vague Loin de l’océan, la Suisse compte pourtant 45’000 adeptes de surf. Reportage auprès de ces surfeurs qui cherchent la...

Documentaire Loïck Fougeron – Mémoires du cap Horn Le 13 février 1976, Loïck Fougeron (1926-2013), réussit à franchir le cap Horn, seul à bord de Captain Browne,...

Documentaire Philosophie d’un grimpeur Cycliste et philosophe, philosophe et cycliste : Guillaume Martin est un corps qui pense et un cerveau qui pédale....

Article Fartlek : la méthode d’entraînement fractionné Le Fartlek, mot suédois qui signifie littéralement « jeu de vitesse », est une méthode d’entraînement fractionné qui a...

Documentaire Herbert Nitsch : record du monde d’apnée no limit en atteignant les -214m Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du...

Documentaire Comment Zinedine Zidane est devenu el maestro Joueur de football mondialement connu, Zinedine Zidane s’est illustré lors de la coupe du monde en 1998 et du...

Documentaire Les coulisses – Les Cagous Mardi 15 novembre 2016 à Koné, les cagous ont affronté la Nouvelle-Zélande, en match retour des qualifications pour la...

Documentaire Christine Janin, au-delà de l’Everest Christine janin a consacré toute sa vie au sport et à l’aventure, sa passion. C’est en 1981 qu’elle atteint...

Documentaire L’épopée de Matra – La passion et la gloire Monoplaces et motorisations, vous découvrirez l’épopée de Matra de 1965 à 1982. Engagée dans les courses de Formule 3,...