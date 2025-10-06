Depuis l’enfance, Alan Roura a un point d’eau pour horizon. Le navigateur suisse, qui a bouclé il y a un mois son deuxième Vendée Globe après 95 jours en mer, a grandi sur un bateau dans la rade de Genève, puis a vécu, en famille, jusqu’à ses 18 ans sur les océans Pacifique et Atlantique. Et c’est sans doute grâce à cette enfance hors-du-commun qu’il n’a pas hésité il y a 4 ans, a seulement 23 ans, à s’élancer dans son premier Vendée Globe, contre l’avis de beaucoup. Il est alors devenu le plus jeune marin de l’histoire à boucler cette course reine, insensée, ce tour du monde en solitaire et sans assistance, qu’on surnomme l’Everest des mers.
Face à Linn Levy, Alan Roura revient sur son parcours d' »extraterrestre », il nous décrit l’appel du large qu’il a ressenti tout petit, puis il revient sur ses valeurs, ses peurs et sur son parcours qui n’a pas été sans embûches.