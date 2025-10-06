Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur le yoga Le yoga est souvent perçu comme une simple pratique de bien-être ou de relaxation, mais il recèle bien plus...

Podcast Marsh, l’homme qui ne savait pas que l’éternité lui tendait les bras Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres,...

Documentaire K.O. : le rugby est-il un sport trop dangereux ? Les rugbymen sont devenus les gladiateurs des temps modernes. Pour les joueurs, les séquelles sur le cerveau peuvent être...

Documentaire Inside Stade Rochelais Rugby – Sur le toit de l’Europe Découvrez notre reportage inédit de 52 minutes retraçant la magnifique épopée des Rochelais en phase finale de Champions Cup...

Article Quelques astuces pour prévenir les points de côté lors de l’effort Les points de côté pendant l’effort physique sont un problème courant qui peut affecter la performance et le plaisir...

Conférence Treks engagés & hautes montagnes Deux conférences sont proposées: Une sur nos treks engagés et une sur les Hautes Montagnes 1ère partie : Nos...

Documentaire La diagonale des fous : la course extrême de La Réunion C’est la course de tous les extrêmes avec ses 165 kilomètres à parcourir sur 66 heures. Chaque année, les...

Documentaire Pourquoi moi ? Focus sur le mental des sportifs de haut niveau Pour répondre à ces questions et définir leur profil, John FERREIRA et Julien GRES sont allés à la rencontre...

Documentaire Le vélo électrique, solution miracle ? C’est la ruée sur le vélo à assistance électrique et les prix grimpent. L’engin aurait toutes les vertus :...

Documentaire Michael Jordan Mini biographie de Michael Jordan de son enfance, puis North Carolina et en passant par la NBA.

Article Les dangers du surentraînement sportif Le surentraînement sportif est un phénomène de plus en plus observé dans le monde du sport, suscitant des inquiétudes...

Documentaire Marc Marquez, de Cervera à Tokyo Le documentaire « De Cervera à Tokyo », revient sur la saison 2016 de Marc Márquez. Plusieurs membres de...

Article Top 3 des exercices pour muscler les pectoraux Que vous achetiez des produits Biaxol pour vous aider à augmenter vos performances ou autre, l’exercice reste au cœur...

Documentaire Les dompteurs de vagues géantes L’un est dentiste à Saint-Jean-de-Luz, l’autre responsable clientèle dans un grand magasin de Bayonne : Julien Molia a 33...

Article Comment choisir sa raquette de tennis ? Choisir la bonne raquette de tennis est essentiel pour maximiser vos performances sur le court tout en minimisant les...

Documentaire Une belle bande d’Amateurs Lors de la saison 1999-2000, les Amateurs de Calais alignent une série de 10 victoires pour gagner le droit...