Documentaire

Le polo est né voici environ 4000 ans au Pakistan, quelque part entre les chaînes montagneuses de l’Indoukouch et du Karakorum. L’empire byzantin ne dédaignait pas sa rugueuse vitalité. Sa fortune historique, toutefois, vint avec les Anglais, qui, vers 1860, l’importèrent des Indes et lui assurèrent une diffusion mondiale. Aujourd’hui, le polo se pratique sur tous les continents, avec une mention particulière pour les chevaux et les cavaliers argentins, fort habiles à expédier la balle de bois au fond des buts de l’immense terrain de jeu. Un sport qui passionne la planète, mais qui peut encore prendre une autre dimension si on décide de le pimenter. Un documentaire d’Olga Prud’homme Farges.