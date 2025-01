Conférence

Cécile Hernandez, Championne Paralympique de parasnowboard, est une experte dans l’art de l’adaptation, une qualité essentielle dans le monde du handisport. Elle partager son expérience de vie bouleversée par la Sclérose en plaques et comment elle a su transformer cette épreuve en une force pour atteindre la plus haute marche du podium. Son témoignage inspirant est l’occasion de découvrir comment l’adaptation peut être un moteur et inciter les autres à aller au-delà de leurs limites. Cécile Hernandez est championne paralympique de parasnowboard en 2022, et atteinte de scélore en plaques. Elle a su s’adapter à son handicap, et atteindre le meilleur niveau mondial.