Documentaire

Qui l’aurait cru ? Le succès croissant des courses de pigeons a transformé tout un écosystème de passionnés, passés d’inoffensifs amateurs à une armée de mercenaires bataillant à coups de milliers de dollars pour s’imposer sur un marché délirant, aux airs de nouvel eldorado.

Dans le petit milieu de la colombophilie, la pratique des courses de pigeons voyageurs réunissait jusqu’au début des années 2000 un public d’aficionados vieillissants, des originaux inoffensifs réunis autour d’un hobby du dimanche. Depuis l’apparition des « courses à colombier unique », où chaque oiseau part du même endroit et reçoit le même entraînement, tout a changé. Les compétitions attirent désormais les colombophiles du monde entier rêvant aux faramineuses récompenses promises, à l’image de la « Course à 1 million de dollars », en Afrique du Sud, où l’inscription d’un seul volatile coûte 1 000 dollars… Ce sport suscite ainsi l’appétit des plus fortunés, et l’élevage est devenu une manne financière : aux enchères, les spécimens les plus rapides s’arrachent, comme Armando, le meilleur pigeon voyageur belge, surnommé le « Lewis Hamilton des airs », vendu 1,4 million de dollars à un riche acheteur chinois.

L’appât du grain

Qui l’aurait cru ? Le succès croissant des courses de pigeons a transformé tout un écosystème de passionnés, passés en quelques années d’inoffensifs amateurs à une armée de mercenaires bataillant à coups de milliers de dollars pour s’imposer sur un marché délirant, aux airs de nouvel eldorado. Les passions se déchaînent, entre guerres d’égo, trahisons et querelles familiales. C’est tout le charme du documentaire de Gavin Fitzgerald qui, de l’Irlande à la Thaïlande en passant par l’Afrique du Sud, se penche avec une tendresse infinie sur le destin hors norme de ces passionnés, éleveurs et compétiteurs fous de leurs volatiles, d’heureux « doux dingues » dont le hobby a été propulsé sur une autre planète.

Documentaire de Gavin Fitzgerald (Irlande, 2021, 1h32mn)

Disponible jusqu’au 01/10/2023