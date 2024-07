Documentaire

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est l’une des plus grandes courses de chiens de traîneaux au monde. C’est aussi l’un des derniers terrains de jeu pour les mushers en quête de sensations fortes. « Mushers! La Grande Odyssée » suit 5 d’entre eux : Emil, Barbara, Jean-Philippe, Jo Are et Mel, à la poursuite de leur rêve. Pendant les 11 jours de course ils vont vivre des émotions intenses. Ils vont devoir se surpasser, braver le froid, la fatigue, ne faire qu’un avec leur attelage pour atteindre l’arrivée. Ces concurrents aux profils très différents apportent chacun un regard particulier sur l’épreuve : les enjeux personnels et professionnels sont importants et propres à chacun d’entre eux. Survolant les cîmes, le film nous emmène en voyage au coeur des Alpes et de ses vallées enneigées à travers des images spectaculaires.