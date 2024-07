Documentaire



Olivier, le Suisse, est un marathonien accompli. Sur le stade, il ne va pas courir sa distance de prédilection. Il en est conscient et recherche auprès de son entraîneur avis et conseils. Le jour de ses 33 ans, Olivier se blesse et remet en cause sa participation aux jeux… Arthur est un très bon lutteur, sérieux et travailleur. Il ne veut rien laisser au hasard dans sa préparation, mais les jeux approchent. Maintenant, il est important d’alterner séances de travail et détente pour ne pas trop brûler son influx. Dans la Grèce Antique, la course jouait un rôle primordial dans le cadre des activités militaires, de chasse ou de transmission. Les guerriers, à savoir la majorité des hommes jeunes, se vantaient de pouvoir parcourir pieds nus de longues distances. Les messagers couraient, eux-aussi, pour acheminer les nouvelles. Beaucoup de Grecs s’entraînaient donc à la course, sans que cela soit considéré comme un sport.

Réalisateur : Pascal Cuissot, Philippe Molins