Podcast

Marie Patouillet, championne paralympique de Paris 2024 et véritable figure d’engagement. À travers son parcours inspirant, Marie aborde des sujets essentiels : la lutte contre le sexisme et la LGBTphobie dans le sport, l’importance de la représentation et le rôle du sport dans le changement des mentalités. Elle partage ses réflexions sur le lien entre privilèges, justice sociale et cheminement personnel, tout en évoquant sa transition vers une nouvelle étape de sa vie après sa carrière sportive. Un récit sincère qui montre que chaque expérience est une occasion de grandir et de construire un monde plus juste.