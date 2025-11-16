Ressources Dans la même catégorie

Article Le rôle du mental dans la performance sportive Dans le domaine de la compétition, la préparation physique est souvent mise en avant. Cependant, un autre aspect tout...

Documentaire Enquête: faut-il inscrire nos enfants dans des salles de sport? Et si votre enfant allait à la salle de sport comme vous, faire des tractions ou du rameur? Improbable...

Documentaire Tendance : Fitness de rue Loin des salles de fitness et des programmes de remise en forme onéreux, des jeunes sportifs se musclent en...

Conférence Sport et santé : préparations physique et mentale Dans le domaine du sport et de la santé, la préparation physique et la préparation mentale fonctionnent comme deux...

Podcast 2 ans pour aller aux Championnats du monde Ironman Ancien banquier d’affaires, il rejoint un accélérateur de startups, puis, par la suite, fait la rencontre de Xavier Niel...

Documentaire Des entraînements commandos pour retrouver la ligne Inspiré des « boot camps » à l’américaine, le concept débarque en France. Des exercices plus longs, pas de...

Article Comment favoriser la récupération musculaire après le sport grâce à des méthodes naturelles Après un effort intense, la récupération est souvent la grande oubliée de l’entraînement.Pourtant, c’est elle qui permet au corps...

Documentaire Venus & Serena : ces icônes que l’Amérique ne voulait pas voir Les sœurs Venus et Serena Williams, championnes issues du ghetto, ont bouleversé les codes du tennis jusqu’à devenir des...

Documentaire Simon et Nicolas sont passionnés par l’escalade sur mottes gelées Simon Chatelan et Nicolas Jaquet partagent un goût pour les itinéraires alpins atypiques, difficiles et engagés. Leur amitié les...

Conférence Duane John – Un parcours de mouton noir Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Duane John partage avec passion de son parcours d’étudiant-athlète, des...

Podcast L’homme qui vole au dessus du Mont Blanc – Fred Fugen Fred Fugen, légende française des sports extrêmes, partage son incroyable parcours dans une interview captivante. De ses débuts en...

Documentaire Coupe Vanier 2013 : la conquête Le 23 novembre 2013, le Rouge et Or de l’université Laval recevait les Dinos de l’université de Calgary. Un...

Documentaire Courage Pour fêter les 5 ans du Puteaux Scorp’ Thai, Xavier Severin et Mustapha Merouane les dirigeants du club de...

Podcast La véritable histoire de Fangio, le premier numéro 1 de la Formule 1 Stéphane Bern raconte celui qui en fut le premier “maestro”, un pilote argentin qui n’avait peur de rien et...

Documentaire Championnat de France de cyclisme 2013 Dans les coulisses du championnat de France de cyclisme sur route 2013 à Lannilis avec la Championne Christel Ferrier.

Documentaire C’est une course à pied inhumaine Il crée la course la plus dure du monde

Article TOP 5 des joueurs de l’Euro 2024 les plus suivis sur Instagram L’Europe est en effervescence autour du football. Une fois de plus, les joueurs du vieux continent doivent offrir le...

Documentaire Il plonge à 30 mètres depuis les calanques de Cassis À cassis, Lionel Franc dit « Loulou des Calanques », est devenu une figure locale en pratiquant le plongeon...

Documentaire Salles de sport pour enfants, bonne ou mauvaise idée ? Alors qu’en France l’accès à la salle de sport est règlementé pour les enfants, aux Etats-Unis il n’y a...