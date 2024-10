Article

Le HIIT, vous en avez sûrement entendu parler, non ? C’est ce truc à la mode qui vous promet de brûler des calories à la vitesse de l’éclair, tout ça en un minimum de temps. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Et surtout, est-ce que ça va vous faire regretter d’avoir troqué votre canapé pour une séance de torture express ? Allez, on vous dit tout sur le HIIT !

Le HIIT, c’est quoi ?

Derrière ce sigle un peu mystérieux (qui signifie High Intensity Interval Training), se cache un concept très simple : alterner des phases d’effort intense avec de courtes périodes de récupération. Vous sprintez comme un guépard pendant 30 secondes, puis vous marchez comme une tortue pendant 15 secondes. Et vous recommencez, encore et encore… Ça peut paraître simple dit comme ça, mais croyez-nous, ça pique !

Pourquoi tout le monde parle de HIIT ?

Parce que le HIIT, c’est un peu la Rolls-Royce de l’entraînement cardio. Avec seulement 20 minutes (oui, 20 !) vous pouvez obtenir les mêmes résultats qu’une séance de jogging d’une heure. Si vous avez un emploi du temps de ministre ou si vous n’aimez pas passer des heures à la salle de sport, c’est clairement un bon deal !

Mais ce n’est pas tout. Le HIIT a ce super-pouvoir de continuer à brûler des calories même après l’entraînement. Vous faites vos squats, vos burpees, vous soufflez comme jamais… et ensuite, même pendant que vous vous reposez (ou que vous mangez un petit carré de chocolat, on ne juge pas), votre corps continue à consommer de l’énergie. C’est un peu comme si vous aviez mis un feu de camp dans votre métabolisme.

Pour qui est fait le HIIT

Le HIIT, c’est pour tout le monde ! Mais attention, ce n’est pas une promenade de santé. Si vous êtes débutant, il vaut mieux y aller mollo au début et ne pas essayer de suivre le rythme de la vidéo YouTube qui vous demande de sauter comme un kangourou en plein marathon. Faites-vous plaisir, adaptez les exercices à votre niveau, et surtout, écoutez votre corps. Si ça tire trop, c’est que vous êtes déjà au maximum, alors respirez un coup !

Comment intégrer le HIIT dans votre routine ?

Le HIIT, ça ne demande pas beaucoup de matos. Un tapis de sol, une bouteille d’eau, et c’est parti ! Vous pouvez l’intégrer à la fin de votre séance de musculation, comme booster, ou l’utiliser en session complète. Une fois que vous avez l’habitude, testez différentes combinaisons : squat-jumps, mountain climbers, planche… Amusez-vous avec les enchaînements !

En ce qui concerne la fréquence, deux à trois fois par semaine, c’est déjà top. Pas besoin d’en faire plus, car votre corps a besoin de temps pour récupérer. Sinon, bonjour les courbatures…

Envie d’en savoir plus sur le HIIT et d’autres méthodes pour booster votre forme ? Retrouvez plein d’astuces et de conseils sur le blog nutritionfitness.fr.

Le mot de la fin

Le HIIT, c’est un peu comme un shot d’expresso. Ça vous réveille, ça vous booste, et ça ne dure pas longtemps. Mais ne vous y trompez pas, les effets sont bien réels. Alors, prêt à tester cette petite bombe d’énergie ? N’oubliez pas de vous hydrater, de sourire (oui, même quand c’est dur), et de vous dire que chaque goutte de sueur est un pas de plus vers vos objectifs !