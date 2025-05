Podcast

Dans cet épisode d’Extraterrien, on reçoit Mehdi Dergaoui, un athlète multifacette avec un parcours inspirant. Il nous raconte comment il s’est découvert une passion pour le fitness et a lancé son propre studio, Zone, à Paris. Il nous parle également de sa transition vers des défis sportifs intenses, comme le marathon du Mont-Blanc et les compétitions d’Hyrox. Il dévoile son entraînement, ses stratégies et sa philosophie de vie axée sur le dépassement de soi.