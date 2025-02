Podcast

Dans cet épisode inspirant, je vous présente Julia Simon, une biathlète au parcours fascinant, née au cœur des magnifiques Alpes françaises. Elle nous raconte avec passion son enfance bercée par la liberté des montagnes, où la nature et l’aventure faisaient partie de son quotidien. Julia revient sur les défis qu’elle a rencontrés à l’école, notamment sa dyslexie diagnostiquée tardivement, mais aussi sur ses réussites et son épanouissement grâce au sport. Elle partage avec nous son entrée dans le biathlon à l’adolescence, un sport qui demande autant de technique que de mental. Julia nous ouvre également une fenêtre sur la réalité des rivalités sportives, la pression médiatique et ces moments précieux de camaraderie internationale. Elle révèle ses astuces pour s’améliorer, que ce soit dans la maîtrise du tir ou dans la gestion des émotions et des critiques. Et bien sûr, Julia évoque son amour profond pour Villars-sur-Doron et ses rêves futurs, notamment dans le trail. Plongez dans cette conversation remplie d’authenticité, de force et d’une passion inébranlable pour le sport et la nature.