Documentaire

Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du monde d’apnée libre : -214 mètres! Le réalisateur anglais, Alexander Abela également apnéiste l’a suivi pendant de nombreux mois dans ses entrainements et compétitions internationales en Grèce et aux Bahamas. Pour atteindre ces extrêmes profondeurs, Herbert s’inspire des techniques de respiration des mammifères marins tout en s’imposant des heures d’entrainement quotidien. En osmose avec le monde subaquatique bien plus que les records il cherche à dépasser les limites de l’Homme. Son rêve, dépasser les -300 mètres!

En partant à la rencontre de Herbert Nitsch, ce n’est non seulement une aventure extraordinaire qui nous attends, mais aussi scientifique. Ce détenteur de 33 records mondiaux ne cesse de repousserles limites du corps humain.

Autre discipline de la plongée en apnée est non moins la plus dangereuse, l’apnée no limit. Cette discipline rendu populaire par le classique de Luc Besson, « Le Grand Bleu », permet de descendre dans les plus contrées les plus profondes des fonds marins. consiste à plongée en apnée sans palme tout en pouvant s’aider d’un cable à la force de ses bras pour atteindre la profondeur la plus importante. Au cours de cette plongée, l’apnéiste est tiré par une gueuse, lorsqu’il a atteint ses limites, il remonte à la surface à l’aide d’un ballon gonflé d’air faisant office de parachute. Herbert Nitsch va tenter de nouveau de dépasser ses propres limites et celles du corps humain, en atteignant les -214 mètres. Un exploit surhumain qu’aucun autre n’est capable de produire dans ces abysses vertigineuses.

Un film de Alexander Abela et François Bertrand