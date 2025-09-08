Thomas est passionné par le sport, les défis en plein air et l’aventure, il pratique régulièrement l’escalade et la course à pied. Également photographe donc son appareil photo l’accompagne dans toutes ses aventures pour capturer la beauté des paysages et les moments uniques.
Dans cette conférence, Thomas nous partagera son expérience de l’ascension du Kilimandjaro, le « Toit de l’Afrique », à 5 895 mètres. Force est d’admettre qu’il pensait partir pour « un simple trek en altitude », mais la montagne peut parfois se révéler plus difficile que l’on pense. Vous découvrirez les défis rencontrés, les paysages époustouflants ainsi que toutes les leçons tirées de cette aventure. À travers des anecdotes personnelles, des photos prises sur place et des conseils pratiques, Thomas espère vous inspirer à partir à l’aventure et pourquoi pas oser repousser vos limites!