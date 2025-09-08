Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ici, le foot est une religion Real VS Atlético… Bienvenue à Madrid un soir de finale de League des Champions

Documentaire Le vélo solaire Bernard Cauquil, professeur de mécanique, a fabriqué un tandem solaire autonome. Il s’en sert dans ses déplacements dans les...

Podcast Tim Henman, le héros inachevé Wimbledon oblige, le nouvel épisode des Grands Récits vous amène sur le gazon londonien pour revenir sur l’histoire de...

Podcast Lilian Thuram, l’éternité en vingt-trois minutes chrono Dans ce deuxième épisode des Grands Récits d’Eurosport, retrouve l’histoire de Lilian Thuram. Le mercredi 8 juillet 1998, sa...

Documentaire Ils vont courir la course la plus difficile de France L’histoire de Cyrille Jeancler, bénévole dans un centre pour demandeurs d’asile à Annecy, qui a décidé de créer une...

Podcast Escalade : peur sur la ville Depuis qu’il est enfant, Alexis n’a qu’une seule obsession : grimper des gratte-ciel en free solo, c’est-à-dire à mains...

Documentaire Retiens ton souffle L’apnée est une pratique consistant à retenir volontairement sa respiration sous l’eau. Cette discipline, qui allie contrôle mental et...

Documentaire Guilbaut Colas \r

Guilbaut Colas, né le 18 juin 1983 à Échirolles, est un skieur acrobatique s’illustrant dans l’épreuve des bosses. Licencié...

Documentaire Patinage artistiques, une vie de sacrifices Frère et soeurs, Jessica et Jérémie s’apprêtent à participer à la première étape du championnat de France de danse...

Documentaire J’irai aux Jeux avec le skieur de combiné nordique Antoine Gérard Le combiné nordique avec Victor Gérard. Le combiné nordique, une discipline sportive exigeante et riche en histoire, incarne l’union...

Documentaire États-Unis : c’est le pompom Pour sculpter nos corps avant l’été, on finit par une petite remise en forme avec notre PAPILLON FITNESS CLUB,...

Article Quelle nutrition pour le sportif ? La pratique d’un sport nécessite une alimentation adaptée. Pour le sportif, les conséquences d’une mauvaise nutrition ainsi que d’une...

Documentaire Snowboard & Roller Sur neige et sur terre, pour apprendre et progresser en snowboard et en roller ! Avec les conseils des...

Documentaire Color the Water : ils se battent pour prendre leur place sur la vague Pour Brut, Leo Hamelin a rencontré les surfeurs californiens qui défient les stéréotypes. Ces femmes et hommes se battent...

Documentaire Signé Sugar Ray : le combat de légende face à Marvin Hagler Pour devenir champion du monde, Sugar Ray Leonard confesse comment il a «piraté» le cerveau de Marvin Hagler lors...

Documentaire Bangkok : la vie des frères Pinto entre boxe, business et glamour Ils sont des stars en Thaïlande ! Les frères Antoine et Victor Pinto font partie des rares occidentaux à...

Documentaire Jacque Fouroux Portrait du célèbre joueur et entraîneur du XV de France. Jacques Fouroux, surnommé le Petit Caporal, né le 24...