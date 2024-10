Podcast

Découvrez l’univers du biathlon avec la légende du biathlon français et champion olympique : Quentin Fillon Maillet ! Dans une interview exclusive, il nous révèle ses secrets d’entraînement, sa quête de performance, et comment il surmonte ses doutes et son manque de confiance en soi. Humble et passionné, il partage aussi quelques anecdotes croustillantes qui vont vous surprendre ! De la gestion de la respiration cardiaque à l’importance de la lucidité lors du tir, Quentin dévoile les méthodes qui font de lui un athlète d’exception.